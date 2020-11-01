Протестующие прорвались в урочище Куропаты под Минском

Группа участников протестной акции в Белоруссии смогла пройти к урочищу Куропаты под Минском.

Силовики пока не предпринимают никаких действий. Две колонны протестующих вышли к урочищу по улице Карбышева и Логойскому тракту. Сотрудники правоохранительных органов не пропускали митингующих. В район стянуто большое количество спецтехники и бойцов. Однако к урочищу окольными путями прошли около 200-300 человек, передает ТАСС.

В воскресенье проходит акция сторонников белорусской оппозиции под названием «Дзяды» («Деды», «Предки»). В районе урочища Куропаты, захоронены жертвы репрессий, около 2 тыс. человек, зажигают лампады и свечи.

Сообщается, что движение транспорта в районе урочища перекрыто. Очевидцы сообщают о хлопках. По данным портала TUT.by, силовики применили светошумовые гранаты, начались задержания, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что во время проведения в Минске несанкционированной акции протеста сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух для пресечения нарушения закона.

Участники акции оппозиции начали ранее собираться у станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске. Сообщалось о выстрелах в воздух. Начались задержания.

Силовики также установили контроль над предполагаемыми маршрутами следования участников несанкционированных акций оппозиции.