В поселке в Бурятии по нацпроекту обновили Дом культуры

В поселке Клюевка Кабанского района Бурятии обновили Дом культуры «Байкал», открытие планируется провести 12 сентября, сообщило республиканское министерство культуры.

Дом культуры «Байкал» в поселке Клюевка Кабанского района Бурятии готов распахнуть свои двери после обновления. Открытие состоится 12 октября.

В рамках национального проекта «Культура» на ремонт было выделено более 7 млн рублей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Уже завершен демонтаж полов, стен, кровли здания, системы отопления, электропитания, проведена обшивка и монтаж полов и сейсмопояса, проведена укладка бетонных плит и т.д.

В населенном пункте проживают более 1,2 тыс. человек. Поселок был основан в XIX веке купцами по фамилии Клюевы. Населенный пункт расположен на берегу озера Байкал, в восьми километрах к юго-западу от города Бабушкин. Через поселок проходят Транссибирская магистраль и федеральная автомагистраль Р258 «Байкал».

Дом культуры площадью 385 кв. м. впервые открылся в 1968 году. За это время проходил лишь косметический ремонт, и только в 2005 году были отремонтированы крыша и система отопления. Также в здании, кроме сцены, зрительного зала и кабинетов расположен тренажерный зал.

Основная задача ДК – это творческая самодеятельность, организация досуга жителей села. Все праздники, юбилеи, концерты проходят в здании. Для жителей села работают семь творческих коллективов (детский вокальный ансамбль «Кристаллики», детский хореографический ансамбль «Бамбини», хореографический ансамбль «Айседора», вокальный ансамбль ветеранов «Байкальский узор», вокальный ансамбль «Эста», самодеятельный театр «Премьера», хореографический ансамбль «Денс-кор»), возраст участников от четырех до 80 лет.

Пенсионерка Галина Кузьмина рассказала, что все жители поселка ждут окончание ремонта.

«ДК – это то место, где мы любим проводить свободное от работы время. Мы так долго ждали ремонта. Все мои шестеро внуков. Да, я и сама на протяжении семи лет три раза в неделю посещаю клуб. Я участница двух творческих коллективов», – отметила Галина Кузьмина.

Как рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, в текущем году капитальные ремонты в рамках национального проекта «Культура» пройдут в 14 домах культуры в 10 районах республики. А также в 2020 году около 10 зданий в сфере культуры будут отремонтированы в рамках президентской единой дальневосточной субсидии, подпрограммы «Современный облик сельских территорий», в том числе, пройдут капитальные ремонты в четырех ДШИ на сумму 50,1 млн рублей.