Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 30 копеек – до 77,06 рубля (уже опускался до 76,97 рубля – минимума с 25 сентября), курс евро снизился на 27 копеек, составив 90,73 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 43,41 доллара за баррель, передает РИА «Новости».