Многодетная мать из ХМАО ответила предложившему сдать детей в детдом чиновнику

Многодетная мать из Ханты-Мансийского автономного округа Надежда Пачганова ответила чиновнику, который в ответ на критику мер соцподдрежки предложил сдать детей в детдом.

Пачганова в комментарии «Царьграду» заявила, что региональные СМИ пытаются выставить ее «мамочкой-одиночкой, которая вступила в спор с чиновником-героем».

На самом деле, по словам Пачгановой, в ее посте не было голословной критики, и представляла она интересы крупного общественного Движения за права многодетных России, а не говорила от себя.

На фоне скандала Пачганова создала петицию, в которой напомнила о сомнительных мерах с адресной поддержкой, где принятые критерии допускают, что какие-то многодетные могут остаться без помощи. Петицию поддержали 6 тыс. человек.

Ранее руководитель Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Максимова принесла извинения за высказывания члена палаты Эдуарда Логинова, предложившего передать детей государству женщине, раскритиковавшей меры поддержки семей.

Сам Логинов пояснил, что не оскорблял многодетных родителей, он сам является таковым, а написал конкретному человеку, поскольку «не смог в очередной раз пройти мимо откровенной грязи». Общественник добавил, что помогал многодетным семьям в Сургуте получить положенные льготы. По его заверениям, в ХМАО одна из лучших социальных политик в стране.