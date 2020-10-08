Роспотребнадзор выяснил, что женщины болеют COVID-19 чаще мужчин

Женщины болеют коронавирусной инфекцией немного чаще, чем мужчины, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«Мы видим, что с неким перевесом, в 2-3%, женщины болеют чаще, чем мужчины», – передает РИА «Новости» слова Акимкина на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность».

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1260112 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1002329 человек, из них 7054 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 191 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 22056 человек.

Накануне, 6 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11115. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 378.

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