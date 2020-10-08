В Омской области решили обучить компьютерной грамотности пожилых жителей отдаленных сел

В рамках национального проекта «Демография» в Омской области более тысячи человек освоят навыки пользования интернетом, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Специально обученные социальные работники уже приступили к занятиям, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 90% учеников – сельчане старше 70 лет. Первые шаги в интернет уже сделали жители Лесновского, Солнцевского, Боевского поселений и Исилькуля. Беспроводные планшеты позволяют проводить занятия в отдаленных селах.

«Первый шаг в интернет» – совместный социальный проект комплексного центра Исилькульского района и общества ветеранов и пенсионеров. При поддержке фонда Президентских грантов на 450 тыс. рублей приобретено 10 планшетов, два стационарных компьютера и 2 тыс. медицинских масок.

«Актуальность проекта в том, что представители старшего поколения, которые входят в группу риска, обучаются дома, не подвергая себя опасности заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, дома пожилые люди чувствуют себя увереннее, лучше усваивают новую информацию», – рассказала замначальника отдела нестационарных форм социального обслуживания Министерства труда и соцразвития Омской области Оксана Леонова.

Социальный работник Лариса Зоммер говорит, что пенсионеры охотно откликнулись на предложение стать пользователями интернета. Например, 74-летняя Нина Шор уже после третьего урока самостоятельно находит в сети любимую районную газету.

69-летняя Татьяна Рейн преследует другие цели. Внуки живут в Германии, общаться по телефону накладно. С помощью социального работника пожилая женщина осваивает приложение, по которому можно бесплатно совершать аудио и видео звонки.

Обучение компьютерной грамотности проходит на базе всех комплексных центров. Они работают в каждом округе Омска и муниципальном районе. В 2019 году учениками стали почти тысяча человек, за девять месяцев этого года – 500.