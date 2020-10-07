Над Антарктидой заметили самую большую за последние годы озоновую дыру Россиян предупредили о грядущих заморозках Синоптики рассказали о погоде в столице 7 октября 2020, 06:17 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидаются облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики. Днем в Москве от 16 до 18 градусов тепла, ночью похолодает до плюс девяти градусов, передает ТАСС. В Подмосковье воздух прогреется до 20 градусов, в ночные часы температура опустится до плюс шести градусов. По данным Гидрометцентра, в ночь на четверг вероятность небольших осадков сохранится. Скорость южного ветра не превысит в столичном регионе 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.

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