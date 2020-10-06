Британия и Канада поддержали призыв Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

Британия и Канада поддерживают заявление России, Соединенных Штатов и Франции по конфликту в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении глав британского и канадского МИД Доминика Рааба и Филиппа Шампаня.

«Мы твердо поддерживаем заявление, сделанное сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Мы призываем все внешние стороны и друзей обеих стран удвоить усилия, направленные на то, чтобы положить конец насилию, и воздерживаться от действий, которые могут привести к усилению кризиса», – цитирует ТАСС заявление Рааба и Шампаня.

Политики отметили, что Канада и Британия призывают к немедленному прекращению боевых действий в зоне конфликта.

Напомним, президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.