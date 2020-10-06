МВФ: Общий госдолг в 2020 году достигнет рекордных 100% мирового ВВП

Мировой государственный долг в 2020 году достигнет рекордно высокого уровня из-за пандемии коронавируса, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы ожидаем, что мировой госдолг в 2020 году достигнет рекордно высокого значения в почти 100% (мирового – прим. ВЗГЛЯД) ВВП. Многие страны стали более уязвимыми. Уровень их долга увеличился из-за мер в налогово-бюджетной сфере, которые были ими приняты в ответ на кризис, а также потери доходов», – сказала Георгиева, выступая с речью на организованном Лондонской школой экономики (LSE) онлайн-мероприятии в преддверии ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка, которая пройдет 12-18 октября, передает ТАСС.

Она также предположила, что мировое производство в среднесрочной перспективе останется на значительно более низком уровне по сравнению с прогнозами, которые были сделаны до пандемии. «Практически для всех стран это будет откат назад с точки зрения улучшения уровня жизни», – сказала Георгиева.

Она также сообщила, что восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса, окажется длительным и будет напоминать «долгий подъем».

В то же время, по ее словам, МВФ обладает достаточными ресурсами, чтобы помочь своим членам кредитами для восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией.

«Мы предоставили финансирование 81 стране с беспрецедентной скоростью и масштабом», – сказала Георгиева.

Она отметила, что соответствующие кредитные обязательства превысили сумму в 280 млрд долларов. «Более трети из них были одобрены с марта. И мы готовы сделать еще больше: у нас все еще есть достаточные ресурсы из общей суммы в 1 трлн долларов, которая у нас имеется для кредитования и которую мы можем предоставить нашим членам по мере того, как они начинают свой «подъем», – сказала Георгиева.

Напомним, американские СМИ сообщали, что во всех регионах мира страны наращивают расходы на борьбу с коронавирусом, в результате госдолг в государствах с развитой экономикой достиг максимума со времен Второй мировой войны.

В августе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия увеличила госдолг в связи с ситуацией вокруг коронавируса и снижением цен на нефть, но он остается на безопасном уровне и является одним из самых низких в мире. Он также отметил, что, по прогнозам МВФ, только за 2020 год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 п.п. и достигнет 101,5% глобального ВВП (максимум за всю историю).

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