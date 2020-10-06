Тбилиси осудил открытие посольства Абхазии в Сирии

МИД Грузии во вторник назвал «полностью незаконным» открытие посольства Абхазии в Сирии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Уверены, что в один прекрасный день, когда завершится правление в Сирии сегодняшнего нелегитимного режима и страна встанет на путь демократического развития, незаконное решение по признанию Сирией Абхазии и Южной Осетии будет пересмотрено и Сирия вернется в рамки международного права, признавая принципы территориальной целостности и суверенитета», – заявил МИД.

Как отметили в Тбилиси, два года назад независимость Абхазии и Южной Осетии «режим (Башара) Асада признал под давлением России».

После этого Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Дамаском.

В заявлении отмечено, что сирийская оппозиция осудила признание Абхазии и Южной Осетии, поддерживая «территориальную целостность Грузии в международно признанных границах».

После войны-2008 независимость Абхазии и Южной Осетии признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией.

Официальная делегация Республики Абхазия, возглавляемая руководителем Администрации президента Алхасом Квициниа, встретилась с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Посольство Абхазии в Дамаске открылось 6 октября.