Ветераны Пентагона и ЦРУ заявили о поражении США в информационной войне

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Толпа устроила в Киргизии мгновенный переворот

Энергия толпы оказалась сильнее милиции Vladimir Voronin/AP/ТАСС
То, что вот уже два месяца не может сделать оппозиция в Белоруссии, всего за одну ночь совершила бунтующая толпа в Киргизии. Недовольные результатами выборов протестующие взяли штурмом здание парламента и президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства и заставили отступить милицию. Что будет с президентом страны и почему система власти Киргизии так внезапно обрушилась? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...

Суррогатное материнство ударило по отцам

Сергей Худиев, публицист, богослов
Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия — позитивные или негативные — значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Ветераны Пентагона и ЦРУ заявили о поражении США в информационной войне

       6 октября 2020, 10:55
    Фото: goarmy.com
    Текст: Евгения Шестак

    Соединенные Штаты проигрывают информационную войну, заявили бывшие высокопоставленные чиновники американского правительства.

    «Я думаю, что США потерпели стратегическое поражение в информационной среде. Мы даже не держимся. Мы терпим поражение. Нас перехитрили, нас обошли с флангов, нас переубедили», – заявил в интервью ресурсу c4isr.net генерал в отставке Майкл Нагата, работавший директором по стратегии Национального контртеррористического центра США.

    В свою очередь бывший начальник «российского» отдела ЦРУ Карен Монаган подчеркнула, что ставки в этой информационной войне намного выше, чем в войне с терроризмом.

    Отмечается, что минобороны США традиционно рассматривало информационные операции как поддержку в основной деятельности, но Нагата считает, что правительству пора изменить стратегию в сегодняшней глобальной конкуренции.

    «Возможно, военные действия ... или любые другие физические действия со стороны правительства США теперь должны все больше рассматриваться как меры, поддерживающие информационные операции», – сказал он. 

    Нагата отметил, что Соединенные Штаты рискуют проиграть, даже не сражаясь.

    Тем временем Монаган отметила огромную разницу в масштабах между антитеррористическими боями прошлого и нынешней информационной войной с участием развитых стран.

    «Информационные операции в мире компьютерной разведки были задуманы больше как тактические. Информационные операции против наших ближайших конкурентов должны быть более стратегическими, предполагать гораздо более критическое мышление относительно наших целей, что мы на самом деле и пытаемся сделать», – сказала она.

    По ее словам, США должны разобраться, прежде чем разрабатывать успешную и всеобъемлющую информационную операцию. 

    «Что мы пытаемся сделать? На кого мы нацелены? Противодействуем ли мы информационным версиям наших ближайших конкурентов, исправляем ли мы их (подачу)? Пытаемся ли мы развеять теории заговора и дезинформацию?», – отметила она. 

    Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что цель информационной войны, которую ведут США, – это не просто попытки переиграть Россию или Китай, а попытки сохранить американское лидерство в условиях, когда очевидно, что перестройка мира по-американски в полной мере не удается. 


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