Ветераны Пентагона и ЦРУ заявили о поражении США в информационной войне

Соединенные Штаты проигрывают информационную войну, заявили бывшие высокопоставленные чиновники американского правительства.

«Я думаю, что США потерпели стратегическое поражение в информационной среде. Мы даже не держимся. Мы терпим поражение. Нас перехитрили, нас обошли с флангов, нас переубедили», – заявил в интервью ресурсу c4isr.net генерал в отставке Майкл Нагата, работавший директором по стратегии Национального контртеррористического центра США.

В свою очередь бывший начальник «российского» отдела ЦРУ Карен Монаган подчеркнула, что ставки в этой информационной войне намного выше, чем в войне с терроризмом.

Отмечается, что минобороны США традиционно рассматривало информационные операции как поддержку в основной деятельности, но Нагата считает, что правительству пора изменить стратегию в сегодняшней глобальной конкуренции.

«Возможно, военные действия ... или любые другие физические действия со стороны правительства США теперь должны все больше рассматриваться как меры, поддерживающие информационные операции», – сказал он.

Нагата отметил, что Соединенные Штаты рискуют проиграть, даже не сражаясь.

Тем временем Монаган отметила огромную разницу в масштабах между антитеррористическими боями прошлого и нынешней информационной войной с участием развитых стран.

«Информационные операции в мире компьютерной разведки были задуманы больше как тактические. Информационные операции против наших ближайших конкурентов должны быть более стратегическими, предполагать гораздо более критическое мышление относительно наших целей, что мы на самом деле и пытаемся сделать», – сказала она.

По ее словам, США должны разобраться, прежде чем разрабатывать успешную и всеобъемлющую информационную операцию.

«Что мы пытаемся сделать? На кого мы нацелены? Противодействуем ли мы информационным версиям наших ближайших конкурентов, исправляем ли мы их (подачу)? Пытаемся ли мы развеять теории заговора и дезинформацию?», – отметила она.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что цель информационной войны, которую ведут США, – это не просто попытки переиграть Россию или Китай, а попытки сохранить американское лидерство в условиях, когда очевидно, что перестройка мира по-американски в полной мере не удается.