Путин призвал не снимать педагогические надбавки для учителей

Президент России Владимир Путин призвал не снимать педагогические надбавки учителям и назвал верным решением установление дополнительных выплат классным руководителям по случаю профессионального праздника.

«Вы знаете, мы ввели в этом году по пять тысяч рублей дополнительно за педагогическую деятельность. Считаю абсолютно правильным, обоснованным. Еще раз хочу сказать своим коллегам-губернаторам ни в коем случае не снимать имеющиеся во многих регионах региональные надбавки за педагогическую работу, ни в коем случае», – передает РИА «Новости» его слова. Заявление прозвучало на встрече с учителями и студентами педагогических вузов.

Кроме того, Путин назвал очень верным решение о дополнительных выплатах классным руководителям, передает ТАСС.

По его словам, самоотдача педагогов в период пандемии коронавируса подтверждает справедливость принятого в этом году решения о федеральных доплатах классным руководителям.

«Я убежден, решение о дополнительных федеральных выплатах классным руководителям, а мы его приняли еще в начале года, оказалось кстати, что называется, как нельзя лучше, было абсолютно обоснованным, верным, и введено это правило заслуженно. Искренняя самоотдача многих из вас в непростое время – прямое тому подтверждение», – обратился президент к учителям.

Он отметил, что многие педагоги в период пандемии не ограничились формальным требованием образовательных стандартов и не работали по принципу «от звонка до звонка», а постоянно находились в контакте с учениками и старались приободрить детей. «Переписывались с ними дополнительно, давали советы, проводили онлайн-встречи, даже вместе фильмы смотрели. Вы уделяли этому свое личное свободное время, словом, поступали как настоящие добровольцы, не просто как учителя, а как старшие их друзья, наставники своих воспитанников», сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что около 1,5 тыс. педагогов в России уже воспользовались программой «Земский учитель».

«Мы совсем недавно начали эту программу – «Земский учитель», по примеру хорошо себя зарекомендовавшей программы «Земский доктор». И подъемные там соответствующие. А на Дальнем Востоке у нас 2 млн рублей подъемные. В целом уже, по-моему, 1,5 тыс. человек воспользовались этой программой», – отметил Путин.

Президент также заметил, что конкурс «Учитель года» состоится позже по объективным причинам, но этого звания заслуживают все, кто трудился в период пандемии.

«Обычно в начале октября подводятся итоги всероссийского конкурса «Учитель года», но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже. Но считаю, что по большому счету этого звания сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии», – подчеркнул он.

Путин добавил, что это была «особенная повышенная нагрузка», но все получилось благодаря усилиям педагогов, и отечественная система образования достойно справилась с возникшим вызовами.

Российский лидер выразил глубокую благодарность учителям.

Ранее Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что добрые воспоминания о любимых педагогах навсегда останутся в сердце каждого.

«Уверен, что российские учителя и впредь будут добросовестно трудиться, бережно хранить и развивать замечательные традиции отечественного образования, достойно выполнять свою высокую подвижническую миссию. Желаю вам успехов и осуществления намеченных планов», – добавил президент.