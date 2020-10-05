Путин призвал не снимать педагогические надбавки для учителей

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5 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Россия может не защитить Армению из-за Грузии

Армения оказалась в полной изоляции из-за Грузии Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
Баку продолжает грозить Еревану военным решением карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Москва в случае необходимости задействует войска и обеспечит безопасность союзника по ОДКБ. Сможет ли Россия справиться с этой задачей силами 102-й ордена Александра Невского военной базы в Гюмри и как этому может помешать формально нейтральная Грузия? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...

Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...
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Война с природой в Арктике не была напрасной

Тимур Шерзад, журналист
90 лет назад, 5 октября 1930 года, советские исследователи завершили открытие Северной Земли. То был самый разгар процесса покорения Арктики. Тридцатые – время, когда что-то наконец-то начало получаться по-настоящему. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Путин призвал не снимать педагогические надбавки для учителей

    5 октября 2020, 18:04

    Текст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин призвал не снимать педагогические надбавки учителям и назвал верным решением установление дополнительных выплат классным руководителям по случаю профессионального праздника.

    «Вы знаете, мы ввели в этом году по пять тысяч рублей дополнительно за педагогическую деятельность. Считаю абсолютно правильным, обоснованным. Еще раз хочу сказать своим коллегам-губернаторам ни в коем случае не снимать имеющиеся во многих регионах региональные надбавки за педагогическую работу, ни в коем случае», – передает РИА «Новости» его слова. Заявление прозвучало на встрече с учителями и студентами педагогических вузов.

    Кроме того, Путин назвал очень верным решение о дополнительных выплатах классным руководителям, передает ТАСС.

    По его словам, самоотдача педагогов в период пандемии коронавируса подтверждает справедливость принятого в этом году решения о федеральных доплатах классным руководителям.

    «Я убежден, решение о дополнительных федеральных выплатах классным руководителям, а мы его приняли еще в начале года, оказалось кстати, что называется, как нельзя лучше, было абсолютно обоснованным, верным, и введено это правило заслуженно. Искренняя самоотдача многих из вас в непростое время – прямое тому подтверждение», – обратился президент к учителям.

    Он отметил, что многие педагоги в период пандемии не ограничились формальным требованием образовательных стандартов и не работали по принципу «от звонка до звонка», а постоянно находились в контакте с учениками и старались приободрить детей. «Переписывались с ними дополнительно, давали советы, проводили онлайн-встречи, даже вместе фильмы смотрели. Вы уделяли этому свое личное свободное время, словом, поступали как настоящие добровольцы, не просто как учителя, а как старшие их друзья, наставники своих воспитанников», сказал российский лидер.

    При этом Путин подчеркнул, что около 1,5 тыс. педагогов в России уже воспользовались программой «Земский учитель».

    «Мы совсем недавно начали эту программу – «Земский учитель», по примеру хорошо себя зарекомендовавшей программы «Земский доктор». И подъемные там соответствующие. А на Дальнем Востоке у нас 2 млн рублей подъемные. В целом уже, по-моему, 1,5 тыс. человек воспользовались этой программой», – отметил Путин.

    Президент также заметил, что конкурс «Учитель года» состоится позже по объективным причинам, но этого звания заслуживают все, кто трудился в период пандемии.

    «Обычно в начале октября подводятся итоги всероссийского конкурса «Учитель года», но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже. Но считаю, что по большому счету этого звания сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии», – подчеркнул он.

    Путин добавил, что это была «особенная повышенная нагрузка», но все получилось благодаря усилиям педагогов, и отечественная система образования достойно справилась с возникшим вызовами.

    Российский лидер выразил глубокую благодарность учителям.

    Ранее Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что добрые воспоминания о любимых педагогах навсегда останутся в сердце каждого.

    «Уверен, что российские учителя и впредь будут добросовестно трудиться, бережно хранить и развивать замечательные традиции отечественного образования, достойно выполнять свою высокую подвижническую миссию. Желаю вам успехов и осуществления намеченных планов», – добавил президент.


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