Цена барреля нефти Brent выросла более чем на 5%

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 5 октября, растет на 5,04% – до 41,25 доллара за баррель.

В то же время нефть сорта WTI дорожает на 5,38% и торгуется на уровне 39,35 доллара за баррель, передает ТАСС.

К 17.16 мск нефть Brent немного замедлила рост и торговалась на уровне 41,22 доллара за баррель (+4,97%). При этом цена нефти сорта WTI находилась на отметке в 39,34 доллара за баррель, что на 5,36% выше закрытия предыдущих торгов.

Утром нефть Brent торговалась на уровне 39,84 доллара за баррель.