В России предсказали рекордное подорожание доллара Рубль вырос к доллару и евро 5 октября 2020, 10:18 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск понедельника опустился на 23 копейки – до 77,97 рубля, курс евро снизился на 27 копеек – до 92,36 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время поднимается на 1,45%, до 39,84 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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