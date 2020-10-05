СК возбудил дело против банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева по статьям о даче и получении взяток, сообщил источник в следственных органах.

Как сообщает РБК, дело также возбудили против сотрудников IT-компаний «РедСис» и «Техносерв», которые ранее были подконтрольны Ананьеву, и нескольких руководителей департаментов Пенисионного фонда России (ПФР).

«Госслужащие предложили бизнесменам на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать организациям, которые входят в группу компаний «РедСис» (контрагент ПФР), выигрывать торги и реализовывать госконтракты», – сообщил изданию источник в СК.

В материалах дела также сказано, что Гордеев и его компаньоны согласились на передачу взяток должностным лицам из Пенсионного фонда.

По версии следствия, с 2016 по 2019 год компании Ананьева и бенефициарного владельца «РедСис» Сергея Гордеева заплатили чиновникам ПФР 210 млн рублей.

В сентябре 2019 года следствие объявило экс-владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых в международный розыск. Их заочно обвинил в растрате более 102 млрд рублей.

В декабре 2017 года Центробанк назначил временную администрацию в Промсвязьбанке, и объявил о санации банка. После этого стало известно, что совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев уехал из России.