Алексиевич заявила о «твердом намерении» вернуться в Белоруссию

Белорусская писательница, нобелевский лауреат и член координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, в настоящее время находящаяся в Италии в связи с вручением ей премии в рамках международного фестиваля книги в сицилийском городе Таормина, заявила о «твердом намерении» вернуться на родину.

«Я покинула Минск по причинам, связанным со здоровьем, и чтобы получить эту премию. Однако я твердо намерена вернуться в свою страну, если только режим не помешает этому», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она заявила, что хочет вернуться в Белоруссию, «хотя осознает опасность того, что ее могут арестовать или еще что-то с ней сделать».

«И лишь за то, что я хочу жить в свободе, которую дает демократия, прежде всего в свободе выражения мнений», – приводит слова Алексиевич итальянское информагентство Ansa.

Алексиевич отметила также, что «аресты и пытки», которым, по ее словам, подвергают несогласных в Белоруссии, противоречат принципам гуманизма. Подчеркнув мирный характер сопротивления, она выделила особую роль, которую белорусские женщины играют в протестном движении, а также заявила, что молодежь страны хочет свободы и жить без страха за собственную жизнь.

В понедельник стало известно, что Алексиевич уехала из Белоруссии. Пресс-служба координационного совета белорусской оппозиции сообщила, что Алексиевич покинула Белоруссию и отправилась в Германию на лечение, писательница давно планировала отъезд. В МИД Германии, в свою очередь, сообщили, что причиной приезда Алексиевич в Германию стала профессиональная деятельность писательницы.