СПЧ обратился в Генпрокуратуру после гибели журналистки Славиной

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обысков у покончившей с собой нижегородской журналистки Ирины Славиной.

«Считаем, что трагедия, приведшая к смерти Ирины Славиной, должна быть расследована федеральным Следственным комитетом. Считаем, что необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета.

Общественники также потребовали изучить действия силовиков на наличие в них составов по статьям Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий» и «Доведение до самоубийства».

Кроме того, в обращении призвали генпрокурора Игоря Краснова взять ход расследования на личный контроль.

Обращение составили постоянная комиссии по свободе информации и правам журналистов, а также постоянная комиссия по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ. К заявлению присоединились члены совета Константин Михайлов, Игорь Каляпин, Александр Сокуров, Наталия Евдокимова, Владимир Ряховский, Светлана Маковецкая, Лев Амбиндер, Татьяна Мерзлякова, Игорь Юргенс, Юрий Костанов.

Напомним, в пятницу тело женщины было обнаружено у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Выяснилось, что погибшей является Ирина Славина (Мурахтаева), главный редактор одного из местных изданий. Славина покончила с собой, а еще год назад она на своей странице в соцсети Facebook размышляла о самоубийстве «возле проходной УФСБ (или прокуратуры города, я пока не знаю)».

Психотерапевт оценил психологическое состояние покончившей с собой журналистки Славиной, не исключив, что женщина обращалась к окружающим ее людям, но они ее не услышали.

В следственном управлении Следственного комитета опровергли сообщения о том, что гибель Славиной связана с проведением у нее обысков накануне. «Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились», – говорится на сайте ведомства. «Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», – заявили в СК.