Собчак ответила Гринпис на критику прокладок и тампонов

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала организацию Greenpeace России за статью о негативном влиянии средств женской личной гигиены на окружающую среду.

«Российский Greenpeace (уже смешно) заморочились и нашли статистику использования прокладок женщинами. Разложение прокладок занимает 450 лет. Пост ожидаемо вызвал резонанс среди женщин, которые грозятся перестать донатить гринписовцам. Те уже и не рады, что выложили публикацию и оправдываются как могут», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

В Facebook организации появилась статья о том, что женщина использует до 416 прокладок или тампонов за и год и до 180 кг – за всю жизнь. Эксперты Zero Waste заявляют, что средства гигиены разлагаются более 450 лет. Прокладка на фото была найдена в Финском заливе при исследовании пластикового загрязнения побережий, говорится в посте.

В комментариях под публикацией пользователи недоумевают, почему Greenpeace обвиняет женщин, а не компании-производители изделий.

«Почему в этом посте нет упоминания бренда этой прокладки? почему она не разложилась это вопрос к корпорации», – написала Maria Potudina.

«А почему бы не разработать такие, что будут полностью разлагаться? АААА, это сложнее, чем женщин виноватить. Ясно-понятно», – добавила Таша Зинина.

«Greenpeace, ни копейки и ни цента больше от меня не получите. Бороться с нефтяными разливами? С вырубками в тайге? Нет, зачем! Можно же оболгать женщин и радоваться», – заявила пользователь Анжелика Зарецкая.