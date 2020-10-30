Грузинские футболисты отказались тренироваться на голодный желудок

Футболисты команды высшей грузинской лиги «Торпедо» (город Кутаиси) покинули базу клуба и отказались тренироваться после того, как там не оказалось возможности питаться. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В этой команде, которая известна еще по чемпионатам СССР, последние два сезона регулярны проблемы с финансированием, отметил ресурс sportall.ge со ссылкой на анонимный источник.

Недавно игрокам уменьшили зарплату, но и сокращенное жалование они получают с опозданием. Нет и разговора о премиальных.

Источник сообщил, что торпедовцы, которые сейчас занимают седьмое место среди 10 команд, договорились возобновить тренировки только после покрытия задолженности в полном объеме. В Федерации футбола и в клубе пока эти сведения не прокомментировали.

Кутаисцы четыре раза выигрывали чемпионат Грузии по футболу.

Сведения о финансовых проблемах в этом именитом клубе особенно контрастируют с положением в других командах. На днях в Батуми открылся современный стадион на 20 тыс. зрителей.