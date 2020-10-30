Песков назвал условие ввода российских миротворцев в Карабах

Любые миротворцы могут вводиться в зону конфликта, включая Нагорный Карабах, только в случае согласия на это обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон», – сказал он, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее высказался за ввод российских миротворцев в Карабахе.

На вопрос, готова ли Россия отправить своих миротворцев при согласии на это Азербайджана, Песков сказал: «Здесь я бы в какие-то эвентуальные рассуждения не стал бы сейчас пускаться», передает ТАСС.

«В контактах президента с его визави в Баку и Ереване затрагивается самый широкий круг аспектов, связанных с возможным урегулированием», – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ввод российских миротворцев мог бы стать «оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе.

Тем временем Баку выдвинул условия для введения миротворцев в зону конфликта. Миссия может состояться только с одобрения Азербайджана, заявил в четверг глава МИД республики Джейхун Байрамов. В минобороны Армении выразили уверенность, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.