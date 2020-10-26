Пашинян призвал США и Францию поддержать миротворческие усилия России в Карабахе

Глава армянского правительства Никол Пашинян в интервью индийской телекомпании WION призвал США и Францию поддержать миротворческие усилия России в Нагорном Карабахе.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны объединить усилия для урегулирования вопроса и не выступать с отдельными инициативами, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что в этой ситуации было бы правильно, если бы страны-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ – США и Франция – поддержали миротворческие усилия России и не пытались выступить с отдельными мирными инициативами. Тем более, что Россия, будучи близкой и присутствующая в регионе, имеет более активные рычаги воздействия на ситуацию», – отметил глава армянского правительства.

Также Пашинян заявил, что размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации.

«Мы считаем, что размещение российских миротворцев в зоне конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации. По нашему мнению, международное сообщество и, в частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны поддерживать и поощрять размещение российских миротворцев в зоне конфликта. Потому что иначе мы не увидим никаких конкретных действий по предотвращению гуманитарного кризиса», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия и Армении, и Азербайджана.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.