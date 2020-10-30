Яшин расхотел участвовать в выборах в Госдуму

Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин подумывает отказаться от участия в избирательной гонке за кресло в Госдуме, сообщают блогеры.

Яшин считает, что не сможет пройти муниципальный фильтр, который предполагает сбор 15 тыс. подписей потенциальных избирателей, сообщает Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

«Я прекрасно понимаю, как будет тяжело организовать сбор подписей... Нужно собрать почти 15 тыс. подписей по новым ужесточенным правилам... Задача в целом хоть сложная, но посильная. Но я оцениваю свои силы, я думаю о том, в каком качестве мне лучше участвовать в этих выборах. Буду принимать решение, наверное, ближе к Новому году», – сказал Яшин.

Кроме того, Яшин изначально планировал баллотироваться по избирательному округу в ЦАО Москвы, где уже выдвигается юрист ФБК Любовь Соболь и депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин. Одновременное участие трех оппозиционных кандидатов по одному округу может привести к очередному расколу оппозиционного электората.