Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, и до плюс семи градусов ожидаются в Москве в пятницу.

По прогнозу синоптиков, в пятницу днем в столице будет 5-7 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки 1 градуса тепла, следует из данных на сайте Росгидромета.