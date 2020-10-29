Путин пообещал двукратное сокращение бедности в России

Число граждан, которые находятся за чертой бедности, сократится в ближайшие годы в России в два раза, заявил президент России Владимир Путин.

«Если мы посмотрим, я уже говорил, да, у нас много граждан за чертой бедности, по последним данным, где-то около 20 млн, а в 2000 году было 42 [млн] с лишним – в два раза сократили. И в ближайшие годы мы сократим еще, я в этом уверен, еще в два раза», – сказал Путин, выступая в четверг на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!», передает ТАСС.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов сообщил, что вопрос об определении бедности в России будет пересмотрен. Пудов также предсказал рост медианной зарплаты после перехода на новую методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ).