Кириенко поблагодарил Российское движение школьников за поддержку Года 75-летия Победы

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко поздравил Российское движение школьников (РДШ) с пятилетием создания организации и поблагодарил всех участников движения за помощь и поддержку в проведении Года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кириенко поздравил Российское движение школьников «с первым юбилеем, с пятилетием» в видеопоздравлении, отметив, что «это праздник не только для самой организации, это праздник почти для полумиллиона участников движения, которые сегодня занимаются самыми разными направлениями: и спорт, и культура, и путешествия, и волонтерство, и помощь другим», передает ТАСС.

Также он отдельно поблагодарил всех участников РДШ «за помощь и поддержку в проведении Года 75-летия Великой Победы».

«В этом году не получалось это сделать в рамках больших парадов, многие из вас делали это дома, кто-то разрисовывал окна знаками и символами Победы, кто-то поздравлял ветеранов по телефону или во дворах. Уверен абсолютно, что для наших ветеранов таких поздравления, радостные улыбки на лицах их внуков, правнуков – это то, ради чего они одержали эту великую Победу. И то, что вы сегодня участвуете в возвращении благодарности нашим ветеранам, невероятно важно», – подчеркнул замглавы администрации президента.

По его словам, РДШ является «не движением для школьников, а движением самих школьников».

«Все зависит только от вас. Вы очень талантливые люди, у вас впереди все возможности. Задача государства и движения – создать условия, чтобы каждый из вас мог не только мечтать, но и мог реализовать свою мечту», – заключил он.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента России Владимира Путина 29 октября 2015 года. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов России и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три проекта входят в национальный проект «Образование».