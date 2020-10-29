Трамп заявил о готовности направить федеральные силы в Филадельфию

Вашингтонская администрация готова в течение часа направить сотрудников федеральных силовых ведомств для оказания помощи правоохранителям Филадельфии в борьбе с беспорядками в случае поступления соответствующего запроса от властей города, сообщил президент США Дональд Трамп.

«То, что я наблюдаю, ужасно. <...> Мэр или кто бы то ни был позволяют людям устраивать беспорядки и мародерствовать, не останавливают их <...>. Они должны остановить это. Это местный вопрос. Как вы знаете, мы не направляем [федеральные силы], если нас об этом не попросили. Если они попросят нас о помощи, мы будем там очень быстро. Им надо привлечь свою Национальную гвардию, если полиции нужна помощь», – приводит ТАСС заявление Трампа на мероприятии в Лас-Вегасе (штат Невада).

По словам американского лидера, в Филадельфии «люди врываются в магазины и выходят [оттуда] со стиральными машинами, <...> другими [украденными] вещами». «Такое нельзя допускать. <...> Должны быть закон и порядок. <...> Мы очень внимательно следим за этим. И мы ждем, когда [нас] позовут. <...> Мы готовы прибыть в течение часа», – подчеркнул Трамп.

«Этим штатом управляют демократы. Это управляемый демократами город (губернатор Пенсильвании и мэр Филадельфии являются демократами). <...> У нас (у республиканцев) такого [влияния на ситуацию в городе] нет», – заметил глава Белого дома.

Ранее власти Филадельфии ввели в городе комендантский час из-за вспыхнувших беспорядков после убийства полицейскими местного темнокожего жителя Уолтера Уоллеса.

Напомним, в понедельник в Филадельфии полицейские застрелили 27-летнего Уолтера Уоллеса, который направлялся в сторону правоохранителей, предположительно, вооруженный ножом. Сотрудники полиции неоднократно призывали мужчину бросить оружие, однако он проигнорировал требование. После случившегося в Филадельфии начались столкновения. В стычках пострадали свыше 50 полицейских, было задержано более 170 человек. Несколько сотен служащих Национальной гвардии штата были мобилизованы для поддержания порядка в городе. Они прибудут в Филадельфию не ранее пятницы.