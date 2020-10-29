Комендантский час введен в Филадельфии из-за вспыхнувших беспорядков

Власти Филадельфии (штат Пенсильвания) ввели в городе комендантский час из-за вспыхнувших беспорядков после убийства полицейскими местного темнокожего жителя Уолтера Уоллеса, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Комендантский час вступит в силу ночью 28 октября 2020 года с 21.00 до 06.00 [04.00 – 13.00 мск]. Людям в эти часы разрешается покидать свои дома только для поездок на работу или же при обращении за медицинской и срочной помощью, а также для отправки бюллетеня по почте», – приводит текст сообщения ТАСС.

Власти Филадельфии сделали исключение для сотрудников СМИ, которым во время комендантского часа разрешено исполнять свои профессиональные обязанности.

Напомним, в понедельник в Филадельфии полицейские застрелили 27-летнего Уолтера Уоллеса, который направлялся в сторону правоохранителей, предположительно, вооруженный ножом. Сотрудники полиции неоднократно призывали мужчину бросить оружие, однако он проигнорировал требование. После случившегося в Филадельфии начались столкновения. В стычках пострадали свыше 50 полицейских, было задержано более 170 человек. Несколько сотен служащих Национальной гвардии штата были мобилизованы для поддержания порядка в городе. Они прибудут в Филадельфию не ранее пятницы.