Избитых родителями детей доставили в больницу Москвы

В одно из медицинских учреждений Москвы доставили троих детей, которых систематически избивали мать и ее сожитель, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«По предварительной информации, в течение длительного времени мужчина, проживающий с матерью малолетних детей в квартире на улице Шарикоподшипниковская, наносил девочке и двум ее братьям побои, причиняя нравственные и физические страдания», – приводит слова руководителя пресс-службы столичной прокуратуры ТАСС.

По словам детей, их также избивала и мать. «Дети доставлены в медицинское учреждение», – сообщила Нефедова. Девочке 16 лет, двум мальчикам четыре года и восемь лет.

Лефортовская межрайонная прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка полноте и своевременности действий уполномоченных органов, в том числе по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

«Поскольку в действиях родителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»), Лефортовским межрайонным прокурором материалы процессуальной проверки переданы в территориальный орган Главного следственного управления Следственного комитета по Москве», – сообщила Нефедова.

Напомним, в прошлый понедельник прокуратура Тульской области начала проверку детского сада, где воспитательница насильно кормила девочку, кричала на нее и била по рукам.