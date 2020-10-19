Воспитательница в Тульской области насильно кормила и била ребенка

Прокуратура Тульской области проводит проверку детского сада, где воспитательница насильно кормила девочку, кричала на нее и била по рукам, сообщает надзорное ведомство.

«Прокуратура Тульской области организовала проверку муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 20 города Узловая», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как отмечает прокуратура, основанием для проверки стала выложенная в интернете видеозапись, на которой воспитательница «насильно кормит ребенка, кричит на девочку и бьет по рукам».

После инцидента, попавшего на видео, воспитательница уволилась по собственному желанию, передает издание «Подъем».

Как сообщает издание, мать еще одного ребенка сообщила, что на эту воспитательницу уже неоднократно жаловались, так как она могла «и матом ругнуться, и по попе дать», а дети плакали и отказывались идти к ней в группу. На странице воспитательницы на сайте детсада говорится, что ее девиз – «дарить свет своего душевного тепла детям».

В сентябре Генеральная прокуратура России сообщала, что избивавшая двухгодовалых двойняшек няня получила три года и два месяца колонии в Москве.

В январе в Барнауле расследовалось уголовное дело об избиении и издевательствах над детьми от двух до шести лет в частном детском саду.