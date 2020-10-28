В ОП призвали поддержать практики ресоциализации бывших осужденных

На площадке Общественной палаты (ОП) России состоялась конференция, в ходе которой обсуждались вопросы ресоциализации граждан, освобождающихся из мест лишения свободы.

В рамках встречи участники подвели итоги пятого всероссийского конкурса среди журналистов и пресс-служб ФСИН «Слово ранит, слово лечит» по освещению успешных практик оказания содействия в адаптации бывшим осужденным как важного фактора профилактики повторных правонарушений, говорится в сообщении на сайте ОП.

Открывая мероприятие, председатель Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов рассказал, что в ОП проходит выставка творческих работ граждан, содержащихся в местах лишения свободы: «Это форма обратной связи, и то семя, которое посеяно, – оно взросло. Люди очень душевно выражают свою надежду на освобождение и возвращение в общество. И процесс грамотно организованной ресоциализации может им в этом помочь».

Руководитель всероссийского конкурса «Слово ранит, слово лечит», президент Фонда помощи заключенным Сюзанна Кирильчук отметила, что работать с теми, кто уже вышел на свободу, не прямая обязанность сотрудников ФСИН России, но при общении с такими специалистами в регионах понимаешь, с какой отдачей они осуществляют свою миссию, как сильно их волнуют вопросы ресоциализации осужденных. ОП, пресс-службы территориальных органов ФСИН России и представители общественных наблюдательных комиссий (ОНК) понимают проблему и поддерживают проекты, направленные на помощь заключенным.

«Основная цель конкурса – изменение стереотипов в обществе о бывших осужденных и о тех организациях, которые им помогают. Мы часто сталкиваемся не только с непониманием того, зачем помогать осужденным, но и с отрицательным отношением к специалистам, которые занимаются этой нелегкой работой. Люди считают это неблагодарным трудом. Участники конкурса стремятся не использовать жареные факты, а показать наиболее эффективные и успешные практики по этому направлению деятельности. Нам присылают живые работы, которые задевают струны души и заставляют задуматься о каких-то вещах. Благодаря усилиям журналистов идет трансформация общества, и многие начинают с пониманием относиться к тем, кто осуществляет помощь осужденным или бывшим осужденным», – рассказала Кирильчук.

Она добавила, что, когда человек теряет доверие, нужно длительное время, чтобы его восстановить. Так же и люди, оказавшиеся в местах лишения свободы, потеряли доверие общества, и нужно определенное время, чтобы им снова стали доверять. И сотрудники центров реабилитации помогают им увидеть путь восстановления и исправления.

Один из организаторов конкурса, фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело», реализует программу «Возвращение». О целях программы рассказал ее руководитель Петр Посмаков. Он поддержал позицию, что трудно перебороть стереотип о том, что человек, вышедший на свободы из пенитенциарного учреждения, опасен и его надо сторониться, потому что такие опасения небезосновательные.

«Мы должны стремиться улучшить свое отношение к таким людям, помочь им влиться в наш социум и стать полноправным членом общества. Это улучшит и наше с вами качество жизни», – считает Посмаков.

Начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Андрей Шмидко пожелал всем участникам конкурса победы и выразил надежду, что в следующем году станет больше конкурсных работ: «Надеемся, что конкурс будет продолжаться. И мы будем продолжать привлекать внимание общества к проблематике ресоциализации осужденных. В рамках конкурса много примеров позитивной социальной адаптации. Желаю расширения географии участия, увеличения количества участников и работ».

Заместитель председателя Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК, эксперт конкурса «Слово ранит, слово лечит» Александр Холодов пожелал участникам в следующем году показать лучшие результаты.

«Каждая статья по тематике ресоциализации осужденных делает что-то полезное. После ее прочтения меняется мировоззрение в сторону позитивного отношения как к вышедшим на свободу, так и к специалистам, которые занимаются ресоциализацией. Но я снижал баллы в ряде работ, потому что они не решали этой ключевой задачи: везде должен быть здравый смысл и правильный посыл. Считаю, что важно поддерживать наших коллег по ОНК, больше освещать их деятельность, потому что они безвозмездно занимаются этой деятельностью, и информационное освещение будет очень полезно. Статьи должны помогать не только тем, кто находится в местах принудительного содержания, но и тем, кто занимается такой важной работой, как общественный контроль», – уверен член ОП.

Главный специалист информационного обеспечения связей с общественностью ФКУ «Центральная нормативно-техническая лаборатория» ФСИН России майор внутренней службы, эксперт конкурса «Слово ранит, слово лечит» Светлана Гамершмидт поделилась своими впечатлениями от конкурсных работ: «На конкурс поступило более 100 работ со всей России по тематике ресоциализации осужденных. Делая общие выводы, можно сказать, как мы мало знаем о проводимой работе, существует много общественных организаций, неравнодушных к проблемам ресоциализации осужденных. Многие такие практики из регионов можно тиражировать. Например, была работа о помощи молодым людям, которые попали в места принудительного содержания из детских домов и не имеют элементарных бытовых навыков по обслуживанию самих себя. За несколько месяцев до окончания срока заключения им предоставлялась возможность находиться в условиях, приближенных к обычной жизни, где специалисты показывали все и обучали бытовым навыкам».

Воронцов отметил, что Общественная палата активно сотрудничает с разными организациями в пенитенциарной системе, но с уполномоченным по правам человека имеет общие цели и задачи в вопросах поддержки осужденных и ресоциализации бывших заключенных.

Начальник управления защиты прав человека в административном процессе и в местах принудительного содержания рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Наталья Слюсарь отметила, что большая работа по оказанию поддержки осужденным проводится институтом региональных уполномоченных.

«Ежегодно около 200 тыс. человек освобождается из мест лишения свободы, и им необходимо оказывать содействие в трудоустройстве, материальную помощь, поддержку в обеспечении жильем и получении социальных выплат, в восстановлении документов, консультативную, психологическую и другую помощь», – подчеркнула она.

Также Слюсарь напомнила, что с 29 сентября вступил в силу закон, в рамках которого осужденные смогут перевестись в колонии, расположенные ближе к месту жительства своих родственников. Таким образом, близкие имеют возможность чаще встречаться и оказывать помощь своим родным, которые попали в заключение. Закон составлен по инициативе Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

В заключение мероприятия состоялось торжественное награждение победителей пятого всероссийского конкурса «Слово ранит, слово лечит».