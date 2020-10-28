В ОП призвали поддержать практики ресоциализации бывших осужденных

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Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

Россия готовится превзойти успех Ту-154 Георгий Зимарев/РИА «Новости»
Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды? Подробности...
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Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

Мел Гибсон решил поддержать армян, а Элайджа Вуд – главного соперника Лукашенко Christopher Khoury/Zuma/Global Look Press Dave,
Bedrosian/Zuma/Global Look Press
Известные на весь мир актеры стали уделять подозрительно много внимания событиям в странах бывшего СССР. Мел Гибсон комментирует конфликт между армянами и азербайджанцами, Чак Норрис и Элайджа Вуд – между Лукашенко и оппозицией, а несколько раньше оскароносный Морган Фримен объявил американцам, что у них с Россией идет война. Кем и зачем оплачено это внимание? Подробности...
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Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
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США столкнулись с проблемами в разработке нового оружия против России

Установка вертикального пуска (УВП) Mk.41 не подходит для перспективного оружия ВМС США Mass Communication Specialist
1st Class Leah Stiles/U.S. Navy
В США озвучивают агрессивные планы перехода на новые виды оружия – в том числе гиперзвуковое. Некоторые заявления на эту тему звучат как пустое прожектерство, воплотить которое невозможно даже Америке: ни технически, ни финансово. Почему даже в таком виде американские проекты представляют для России прямую угрозу? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

Герман Садулаев, писатель, публицист
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Свобода – это закон джунглей

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Сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса. Подробности...
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Франция вступила в риторическую войну с Турцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Макрон и Эрдоган будут работать над дальнейшим пробиванием дна. Не из-за большой нелюбви друг к другу, а просто потому, что это пробивание соответствует их собственным интересам. Подробности...
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Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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11:19

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    В ОП призвали поддержать практики ресоциализации бывших осужденных

    28 октября 2020, 11:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    На площадке Общественной палаты (ОП) России состоялась конференция, в ходе которой обсуждались вопросы ресоциализации граждан, освобождающихся из мест лишения свободы.

    В рамках встречи участники подвели итоги пятого всероссийского конкурса среди журналистов и пресс-служб ФСИН «Слово ранит, слово лечит» по освещению успешных практик оказания содействия в адаптации бывшим осужденным как важного фактора профилактики повторных правонарушений, говорится в сообщении на сайте ОП.

    Открывая мероприятие, председатель Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов рассказал, что в ОП проходит выставка творческих работ граждан, содержащихся в местах лишения свободы: «Это форма обратной связи, и то семя, которое посеяно, – оно взросло. Люди очень душевно выражают свою надежду на освобождение и возвращение в общество. И процесс грамотно организованной ресоциализации может им в этом помочь».

    Руководитель всероссийского конкурса «Слово ранит, слово лечит», президент Фонда помощи заключенным Сюзанна Кирильчук отметила, что работать с теми, кто уже вышел на свободу, не прямая обязанность сотрудников ФСИН России, но при общении с такими специалистами в регионах понимаешь, с какой отдачей они осуществляют свою миссию, как сильно их волнуют вопросы ресоциализации осужденных. ОП, пресс-службы территориальных органов ФСИН России и представители общественных наблюдательных комиссий (ОНК) понимают проблему и поддерживают проекты, направленные на помощь заключенным.

    «Основная цель конкурса – изменение стереотипов в обществе о бывших осужденных и о тех организациях, которые им помогают. Мы часто сталкиваемся не только с непониманием того, зачем помогать осужденным, но и с отрицательным отношением к специалистам, которые занимаются этой нелегкой работой. Люди считают это неблагодарным трудом. Участники конкурса стремятся не использовать жареные факты, а показать наиболее эффективные и успешные практики по этому направлению деятельности. Нам присылают живые работы, которые задевают струны души и заставляют задуматься о каких-то вещах. Благодаря усилиям журналистов идет трансформация общества, и многие начинают с пониманием относиться к тем, кто осуществляет помощь осужденным или бывшим осужденным», – рассказала Кирильчук.

    Она добавила, что, когда человек теряет доверие, нужно длительное время, чтобы его восстановить. Так же и люди, оказавшиеся в местах лишения свободы, потеряли доверие общества, и нужно определенное время, чтобы им снова стали доверять. И сотрудники центров реабилитации помогают им увидеть путь восстановления и исправления.

    Один из организаторов конкурса, фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело», реализует программу «Возвращение». О целях программы рассказал ее руководитель Петр Посмаков. Он поддержал позицию, что трудно перебороть стереотип о том, что человек, вышедший на свободы из пенитенциарного учреждения, опасен и его надо сторониться, потому что такие опасения небезосновательные.

    «Мы должны стремиться улучшить свое отношение к таким людям, помочь им влиться в наш социум и стать полноправным членом общества. Это улучшит и наше с вами качество жизни», – считает Посмаков.

    Начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Андрей Шмидко пожелал всем участникам конкурса победы и выразил надежду, что в следующем году станет больше конкурсных работ: «Надеемся, что конкурс будет продолжаться. И мы будем продолжать привлекать внимание общества к проблематике ресоциализации осужденных. В рамках конкурса много примеров позитивной социальной адаптации. Желаю расширения географии участия, увеличения количества участников и работ».

    Заместитель председателя Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК, эксперт конкурса «Слово ранит, слово лечит» Александр Холодов пожелал участникам в следующем году показать лучшие результаты.

    «Каждая статья по тематике ресоциализации осужденных делает что-то полезное. После ее прочтения меняется мировоззрение в сторону позитивного отношения как к вышедшим на свободу, так и к специалистам, которые занимаются ресоциализацией. Но я снижал баллы в ряде работ, потому что они не решали этой ключевой задачи: везде должен быть здравый смысл и правильный посыл. Считаю, что важно поддерживать наших коллег по ОНК, больше освещать их деятельность, потому что они безвозмездно занимаются этой деятельностью, и информационное освещение будет очень полезно. Статьи должны помогать не только тем, кто находится в местах принудительного содержания, но и тем, кто занимается такой важной работой, как общественный контроль», – уверен член ОП.

    Главный специалист информационного обеспечения связей с общественностью ФКУ «Центральная нормативно-техническая лаборатория» ФСИН России майор внутренней службы, эксперт конкурса «Слово ранит, слово лечит» Светлана Гамершмидт поделилась своими впечатлениями от конкурсных работ: «На конкурс поступило более 100 работ со всей России по тематике ресоциализации осужденных. Делая общие выводы, можно сказать, как мы мало знаем о проводимой работе, существует много общественных организаций, неравнодушных к проблемам ресоциализации осужденных. Многие такие практики из регионов можно тиражировать. Например, была работа о помощи молодым людям, которые попали в места принудительного содержания из детских домов и не имеют элементарных бытовых навыков по обслуживанию самих себя. За несколько месяцев до окончания срока заключения им предоставлялась возможность находиться в условиях, приближенных к обычной жизни, где специалисты показывали все и обучали бытовым навыкам».

    Воронцов отметил, что Общественная палата активно сотрудничает с разными организациями в пенитенциарной системе, но с уполномоченным по правам человека имеет общие цели и задачи в вопросах поддержки осужденных и ресоциализации бывших заключенных.

    Начальник управления защиты прав человека в административном процессе и в местах принудительного содержания рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Наталья Слюсарь отметила, что большая работа по оказанию поддержки осужденным проводится институтом региональных уполномоченных.

    «Ежегодно около 200 тыс. человек освобождается из мест лишения свободы, и им необходимо оказывать содействие в трудоустройстве, материальную помощь, поддержку в обеспечении жильем и получении социальных выплат, в восстановлении документов, консультативную, психологическую и другую помощь», – подчеркнула она.

    Также Слюсарь напомнила, что с 29 сентября вступил в силу закон, в рамках которого осужденные смогут перевестись в колонии, расположенные ближе к месту жительства своих родственников. Таким образом, близкие имеют возможность чаще встречаться и оказывать помощь своим родным, которые попали в заключение. Закон составлен по инициативе Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

    В заключение мероприятия состоялось торжественное награждение победителей пятого всероссийского конкурса «Слово ранит, слово лечит».


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