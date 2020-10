Путин и Эрдоган обсудили Карабах и Сирию Небензя процитировал «Собачье сердце» на заседании Совбеза ООН 27 октября 2020, 22:33 Текст: Антон Никитин

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН по Сирии рассказал немецкому коллеге Кристофу Хойсгену о герое повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», профессоре Филиппе Преображенском, рекомендовав представителю ФРГ не читать New York Times перед заседаниями Совета Безопасности. «Позвольте начать с последних событий. Я бы упомянул о недавней российской атаке Идлиба – она стала крупнейшей с марта. New York Times сообщила сегодня о жертвах этой атаки среди гражданского населения. Если это окажется правдой – это неприемлемо и это еще одно нарушение международного гуманитарного права», – заявил постпред Германии в ходе обсуждения в Совете Безопасности ООН политической и гуманитарной ситуации в Сирии, слова которого передает РИА «Новости». В свою очередь Небензя напомнил немецкому коллеге о повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». «Там описывается время сразу после революции, большевики у власти. И профессор Преображенский обедает со своим ассистентом за столом. А он относится к старорежимной части общества. И он говорит своему помощнику: боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет, от них портится аппетит. Так что, боже вас сохрани, Кристоф, не читайте New York Times перед заседаниями Совета безопасности по Сирии», – сказал Небензя. «У нас уже был ряд возможностей прокомментировать те или иные статьи New York Times. Учитывая, сколько фейков в New York Times по теме России, мы не удивлены, что вы использовали этот источник информации сегодня», – заявил постпред России при ООН. «Учитывая, что в стране не ведется никаких боевых действий, кроме борьбы с терроризмом, у нас возникает все больше и больше вопросов к тем западным коллегам, которые призывают к прекращению огня по всей Сирии. У нас вопрос: кого вы пытаетесь защитить?» – сказал российский дипломат. «С кем вы нам предлагаете заключить такую договоренность?» – спросил Небензя. Небензя подчеркнул, что террористическая деятельность растет и в других частях Сирии, включая северо-восток. «Недавнее освобождение 600 членов [запрещенной в России террористической организации] ИГИЛ* курдской администрацией вызывает беспокойство. Опасные последствия такого шага очевидны. Мы уже получаем информацию о росте числа терактов, которые совершают радикалы, проникающие в зоны, контролируемые Дамаском, и борющиеся с сирийской армией», – добавил постпред России при ООН. Напомним, во вторник вечером президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта и предметно рассмотрели тематику взаимодействия на сирийском направлении.