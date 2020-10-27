Подведены итоги конкурса среди журналистов «Слово ранит, слово лечит»

Редактор «Радио Sputnik» Мария Сметанина заняла первое место на V Всероссийском конкурсе среди журналистов «Слово ранит, слово лечит» за лучшее освещение проблем адаптации бывших заключенных, а также успешных примеров их ресоциализации.

Созданный ею цикл передач «Недетские шалости» победил в номинации «Лучшая радиопередача».

В своем спецпроекте Сметанина разбиралась в причинах, почему несовершеннолетние попадают за решетку, как им там живется, и что ждет их после выхода на свободу. Цикл программ помогала готовить продюсер Дарья Гудкова, передает «Радио Sputnik».

Всероссийский конкурс «Слово ранит, слово лечит» прошел уже в пятый раз. Оценивались работы российских журналистов и пресс-служб ФСИН по освещению в СМИ успешных практик. Цель конкурса – помочь изменить стереотипы общественного сознания, мотивировать общество участвовать в социальной адаптации бывших осужденных. Организаторами конкурса являются: Межрегиональный благотворительный Фонд помощи заключенным и Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.