Шнуров поленился участвовать в выборах в Госдуму

Музыкант, сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров заявил, что пока не планирует участвовать в выборах в Госдуму, так как «ему лень» и пока он не видит возможности.

«Думаю, что нет. Лень мне. Не хочу. Пока не вижу возможности. В эту Госдуму я не хочу, а следующая не знаю, какая будет», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом он добавил, что о планах на 2021 год говорить пока рано, поскольку «еще 2020 не закончился». Более подробно о своих планах на следующий год он пообещал рассказать в начале декабря.

Напомним, в июле Шнуров стал сопредседателем «Партии роста». Всего были избраны десять сопредседателей: глава партии бизнес-омбудсмен Борис Титов, тележурналист Александр Любимов, экономист Евгений Коган, основатель Group-IB Илья Сачков, музыкант Николай Фоменко, депутат заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева, член комиссии по делам инвалидов при президенте России Ксения Безуглова, эксперт Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.