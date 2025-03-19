Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.11 комментариев
Зеленский объявил о предстоящем разговоре с Трампом
Зеленский сообщил о планах обсудить с Трампом итоги его беседы с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого планируется обсудить результаты недавних переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Как передает ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что обсуждение будет касаться договоренностей, которые были достигнуты между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
Зеленский подчеркнул важность грядущего разговора: «Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали следующих шагов». Этот разговор, по словам Зеленского, особенно важен в контексте встречи команд в Джидде, которая оказалась продуктивной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина – «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у Москвы.