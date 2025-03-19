Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.15 комментариев
Хинштейн навестил эвакуированную из Суджи 101-летнюю женщину
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил в больнице ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Минченко, которой 22 июня исполнится 102 года, и обсудил с ней планы на возвращение в родной город Суджа.
В своем Telegram-канале он рассказал, что Ольга Михайловна, которой 22 июня исполнится 102 года, была рада цветам, напомнившим ей о красоте ее сада в Судже до вторжения нацистов.
Минченко поделилась с Хинштейном своим желанием надеть костюм с медалями и посетить парад в День Победы. Она выразила беспокойство о текущих событиях, отмечая, как тяжело ей видеть, что российские военнослужащие вновь сражаются с нацизмом. Ветеран также пожелала всем быть добрее и стремиться к скорейшей победе.
Хинштейн подчеркнул, что они с Ольгой Михайловной обязательно вернутся в Суджу. Также он сообщил, что в Курск прибыла племянница Минченко из Тулы, и он связался с главой Тульской области Дмитрием Миляевым для оказания необходимой помощи по прибытии ветерана.
Напомним, более 90 жителей Суджанского района Курской области, большинство из которых пожилые, были эвакуированы сотрудниками МЧС России в безопасные районы, где им предоставляются медицинская и психологическая помощь.
Сообщалось, что в Суджанском районе добровольцы эвакуировали 101-летнюю Ольгу Минченко, которую временно разместили в больницу для обследования.