Советский мультипликатор раскритиковал новый образ зайца из «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» может использовать мультфильм «Ну, погоди!» как угодно, но будет ли переворачиваться в гробу советский режиссер Вячеслав Котеночкин – это вопрос, заявил газете ВЗГЛЯД известный советский и российский художник-мультипликатор Гарри Бардин, комментируя новый образ Зайца.

Киностудия «Союзмультфильм» показала, как будет выглядеть Заяц в новых современных сериях мультфильма «Ну, погоди!». По их словам, образ персонажа по контурам мягкий, округлый, в то время как в обновленном Волке, наоборот, преобладают ломаные, заостренные линии.

«Конечно, это их право, использовать мультфильмы как угодно. Другое дело, будет ли переворачиваться в гробу Слава Котеночкин (советский мультипликатор и режиссер «Ну, погоди» и других мультфильмов – прим. ВЗГЛЯД) – это вопрос», – говорит Бардин.

Он убежден, что копия всегда хуже оригинала и призывает современных мультипликаторов создавать что-то новое и свежее, а не использовать ранее прославленные советские мультфильмы.

«Надо искать новые смыслы. Время идет. Если народ прикипел к начальному образу, то надо уже прислушиваться к чувствам зрителей, а не пытаться их ломать через колено», – заключил Бардин.

Ранее в Сети раскритиковали арт-дизайн Волка из перезапуска «Ну, погоди!», на что киностудия ответила, что это еще не окончательный образ персонажа.