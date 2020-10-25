Путин поздравил Нурмагомедова с победой над Гэтжи

Президент России Владимир Путин поздравил обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи в субботнем поединке.

Глава страны выразил свои поздравления в телефонном разговоре со спортсменом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Нурмагомедов, выиграв у Гэтжи, защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После победы он заявил, что это был его последний бой в UFC.

Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, из них 13 – в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Бой против Гэтжи стал для россиянина первым после смерти отца, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.