В РПЦ раскритиковали предложение ввести налог на бездетность

Налог на бездетность не решит проблему рождаемости, гораздо эффективнее на демографическую ситуацию повлияет снижение числа абортов, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я не разделяю позицию о том, что нужно вводить налог за бездетность, в том числе из личных соображений, ведь тогда мне придется этот налог платить и каждому монаху, который дает монашеские обеты. Или же нужно придумывать замысловатые исключения в законе. Я бы лучше подумал о том, как нам снизить число абортов, как создать в общественном сознании представление об аборте как о преступлении и убийстве. Это гораздо больше бы повлияло на рост демографических показателей, чем введение налога на бездетность», – заявил священник в эфире канала «Россия 24».

Ранее председатель правления организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая сообщила, что члены общероссийской общественной организации предложили ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей.

Депутат Госдумы Елена Строкова заявила, что недопустимо принуждать семьи к рождению ребенка введением в России налога на бездетность.