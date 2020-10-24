Украинский школьник стал сиротой после смерти родителей-медиков от коронавируса

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24 октября, суббота  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Коронавирус воюет в Карабахе на стороне Азербайджана

Пандемия помешала многим армянским добровольцам попасть в Карабах Хамельянин Геннадий/Фотохроника ТАСС
Военный конфликт в Карабахе становится интернациональным. Ранее уже сообщалось, что на стороне Баку воюют протурецкие исламисты из Сирии и других ближневосточных стран. С официальным призывом к армянам всего мира взять в руки оружие для защиты Арцаха обратился и Ереван. Добровольцев много, но попасть в Армению им мешает отсутствие авиарейсов и все еще закрытые из-за пандемии границы. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мы слишком долго отступали, пора возвращать потерянное

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Если мы хотим, чтобы нас уважали, позиция России на международной арене должна быть жесткой. Наступательной и выгодной прежде всего для нас самих. Хватит оправдываться и сносить оскорбления, которые высказывают нам в лицо. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Онлайн-цензура со стороны техногигантов должна иметь финансовые последствия

Артём Кирьянов, член ОП РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков
Как показывает российская практика, меры финансового воздействия не приносят должного эффекта – они просто игнорируются нарушителями. Есть ли выход из этой ситуации? Подробности...

Французские теракты ведут к топ-блогерам из параллельных соцсетей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Французы все поняли: в исламистских терактах виноваты соцсети. Более того, правительство пригласило глав французских отделений Facebook, Twitter, Google, TikTok, чтобы совместно выработать инструменты борьбы с «киберисламизмом» Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

Обсуждение: 22 комментария
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Украинский школьник стал сиротой после смерти родителей-медиков от коронавируса

    24 октября 2020, 10:02

    Текст: Наталья Ануфриева

    В городе Тараща (Киевская область) от коронавируса умерли супруги-медики, у пары остался 13-летний сын. Мальчик находится в больнице, где продолжает бороться с инфекцией.

    Телеведущая Татьяна Мосейчук рассказала в эфире передачи «Право на власть», что 39-летняя Галина Степченко, работавшая медсестрой, и ее 51-летний муж Валентин, врач-анестезиолог, оказались в реанимации из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Вскоре там же оказался и их 13-летний сын, которого также подключили к аппарату ИВЛ, передает РИА «Новости».

    Женщина умерла через неделю после госпитализации, ее супруг, узнав об этом, скончался вечером в тот же день.

    Сын узнал о смерти родителей лишь через несколько дней от своей тети: она разбудила мальчика, попросила его не волноваться и заверила, что все будет хорошо.

    «Хорошо уже никогда не будет», – привела ответ школьника Мосейчук.

    Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки спада заболеваемости коронавирусом в России.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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