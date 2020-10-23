ФСБ выявила лабораторию по производству мефедрона в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли работу подпольной лаборатории по производству мефедрона, сообщили в ведомстве.

«Федеральной службой безопасности на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области проведена операция по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием интернета», – говорится в сообщении на сайте ФСБ.

Уточняется, что из лаборатории и тайников изъято 31,4 кг мефедрона, а также оборудование и различные химические вещества. Один из участников преступной группы задержан с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере».

В августе ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Ивановской области для продажи наркотиков через интернет.