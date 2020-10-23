Начата проверка после сообщений о попытке похитить внучку Конкина

Следователи проверяют сообщения о попытке похитить внучку актера Владимира Конкина с похорон его дочери, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По информации о попытке похищения 11-летней внучки Конкина проводится проверка. Следствие устанавливает причастных к попытке похищения», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, помощница Конкина Елена Переселени в эфире Первого канала заявила, что внучку артиста пытались похитить с похорон его дочери.

32-летнюю дочь актера Софию Конкину 22 сентября нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Спасти девушку не удалось.

На ее теле не было найдено следов травм. По информации СМИ, вскрытие не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Адвокат семьи Юлия Нитченко сообщила, что Конкина могла стать жертвой заказного убийства. После стало известно, что в крови дочери Конкина обнаружили алкоголь и снотворное.