Путин испытал гордость за россиян во время пандемии

Президент Владимир Путин признался, что горд за Россию и ее граждан, которые проявили свои лучшие качества во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Я в очередной раз в самые тяжелые моменты развития пандемии испытал и, честно скажу, испытываю чувства гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность сделать друг для друга все возможное», – сказал глава государства, выступая в четверг на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что особенно гордится врачами, медсестрами, работниками скорой помощи, всеми, «на ком держится отечественная система здравоохранения».

России с самого начала удалось найти баланс мер по борьбе с коронавирусом, считает Путин.

Россия в условиях пандемии коронавируса не имела иного пути, кроме как биться за жизнь каждого человека, заявил президент.

Он отметил, что «Россия с самого начала эпидемии поставила во главу угла главную ценность – жизнь и безопасность людей, и это был осознанный выбор, продиктованный культурной, духовной традицией нашего народа, его сложнейшей, порой драматической историей».

«Если вспомнить, какие колоссальные демографические потери мы понесли в XX веке, у нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи», – заявил Путин.

По его словам, поэтому российские власти «делали все, чтобы сберечь здоровье и жизни граждан, помочь и родителям, и детям, людям старшего возраста, тем, кто потерял работу, максимально сохранить занятость, свести к минимуму ущерб экономике, поддержать предпринимателей».