Молодые дипломаты стран БРИКС заявили о необходимости сохранения исторической памяти

Участники стартовавшего в Казани V Форума молодых дипломатов стран БРИКС из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР заявили о важности сохранения исторической памяти в контексте 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Молодые дипломаты отметили высокую профессиональность российских коллег, в частности представителей СМД, а также особую роль ООН, как самой большой площадки международного общения. Гости подтвердили готовность объединить усилия и присоединиться к выработке решения проблем, через которые проходят страны БРИКС в эпоху пандемии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К участникам форума обратился министр иностранных дел Сергей Лавров. В своем видеообращении он напомнил, что данная инициатива была предложена Советом молодых дипломатов МИД России в 2015 году в ходе предыдущего российского председательства в рамках группы БРИКС.

Встреча проводится в рамках реализации разработанной Советом концепции «горизонтальной» дипломатии и будет посвящена тематике взаимодействия в рамках БРИКС и БРИКС+, кооперации молодых дипломатов, цифровизации и международной информационной безопасности, юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию ООН.

По словам министра, такой формат пятерки зарекомендовал себя как хороший пример выстраивания горизонтальных связей между внешнеполитическими ведомствами стран объединения. Символично также, что местом встречи форума стала Казань – один из старейших городов России, где живут представители разных народностей и религий, что созвучно концепции БРИКС, объединяющей разные регионы мира и цивилизационные пространства. Именно в многообразии, по словам министра, проявляется сила объединения.

Лавров выразил надежду, что это мероприятие внесет вклад как в развитие политической, так и молодежной повестки дня, поспособствует укреплению стратегического партнерства, доверия и дружбы между нашими государствами и народами.

В свою очередь специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских отметил, что проведение форума актуально особенно сейчас в период пандемии коронавируса – беспрецедентного вызова, который показал, что только сотрудничество и совместная работа всех государств могут преодолеть глобальные кризисы. Спецпредставитель выразил надежду, что страны объединения БРИКС смогут внести свой вклад в выработку общих для всех стран правил в сфере информационно-коммуникационных технологий, а площадка свободного обмена мнениями между молодыми дипломатами поспособствует генерации новых идей и возможностей, а также углублению сотрудничества.

Председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин Колпаков подчеркнул, что форум за пять лет своего существования превратился в полноценное международное мероприятие, которое объединяет специалистов внешнеполитических ведомств пяти стран.

В первый день участники форума проведут рабочие сессии на тему роли молодых специалистов в укреплении дипломатических отношений, а также сотрудничества в рамках формата БРИКС и «БРИКС плюс».

На рабочих сессиях первого дня как очно, так и удаленно примут участие ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко, представитель МИДа по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал, депутат Государственной Думы Ирек Зиннуров, а также ряд известных экспертов, представителей администрации Татарстана и российских молодежных организаций.

Организаторами мероприятия выступают Совет молодых дипломатов МИД России, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, общественная организация «Академия молодежной дипломатии». Форум продлится с 22 по 24 октября.