В России решили создать реестр опасных строительных объектов

Участники акции «Безопасность детства» поддержали инициативу «Молодежки ОНФ» о создании реестра опасных строительных объектов для дальнейшей их ликвидации через изъятие земли через суд и снос строений.

Особенности этой летней кампании и то, насколько она оказалась «небезопасна» для детей обсудили на всероссийском селекторном совещании под руководством уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой. Участники встречи отметили, что пандемия серьезно скорректировала планы по оздоровлению детей, самоизоляция так же негативно отразилась на организации досуга. Отмечается, что большинство несовершеннолетних были «предоставлены сами себе», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Почти в два раза увеличилось число детей, погибших во время неорганизованного отдыха в ходе летней кампании 2020 года – 885 человек. Показатели неорганизованного отдыха детей: 885 детей, в 1,7 раза больше, чем в 2019 году – 529 детей, погибли. Более 11 тыс. несовершеннолетних пострадали в результате преступлений, ДТП, пожара, отравления и других. Это в 70 раз больше по сравнению с организованным отдыхом. Это все повлияло и на характер ежегодной акции «Безопасность детства», которая реализуется вместе с «Молодежкой ОНФ» и представителями различных ведомств», – сказала Кузнецова.

Команды «Молодежки ОНФ» вместе с партнерами акции, представителями надзорных ведомств и уполномоченными по правам ребенка в регионах, проверяли не только детские площадки, торговые центры, парки и скверы, которые традиционно являются местами скопления детей, но и водоемы, а так же отдельное внимание уделили заброшенным стройкам и недостроям. Как рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич, точками притяжения для подростков нередко становятся заброшенные карьеры и стройки, высотные долгострои, аварийные здания и сооружения.

«Расскажу про опыт Омска. Там наша команда провела несколько десятков выездов по заброшенным объектам совместно с представителями управлений МВД, МЧС, стройнадзором и аппаратом уполномоченного по правам ребенка области. Только здесь сегодня насчитывается 26 недостроев и более 300 заброшенных объектов. Что увидели? Консервацию объектов, соблюдая все требования законодательства, вообще мало кто из застройщиков проводит. А именно – обеспечение охраны и освещения, ограждение опасной зоны, заблокированные входные пути. Все это есть у единиц. По тому же Омску - мы неоднократно обращались по поводу ограничения доступа к дому по ул. Герцена. В сентябре 2019 года там погиб несовершеннолетний ребенок. В итоге, по инициативе «Молодежки ОНФ» данная проблема была поднята и рассмотрена на рабочей группе при главном федеральном инспекторе по Омской области. Местные власти поддержали инициативу команды и в ноябре прошлого года впервые была применена практика изъятия земельного участка под проблемным недостроем. Землю вернули в муниципалитет, она будет выставлена на торги, а здание – под снос», – сообщил Кастюкевич.

На октябрь 2020 года таким же образом (изъятие земли и снос недостроев) в Омске решен вопрос по пяти объектам незавершенного строительства. Семь объектов находятся в стадии рассмотрения и принятия решения. Данная тема находится на контроле ГФИ по Омской области.

«Я благодарю главного федерального инспектора Омской области Ивана Евстифеева: видим положительный пример того, как можно работать. Это отличная практика, которую необходимо транслировать в другие регионы. Предлагаю в рамках акции «Безопасность детства» создать федеральный реестр опасных объектов и рекомендовать властям поработать с ними по примеру Омской области. Мы самым активным образом включимся в работу по формированию реестра. Также будем рады помощи местных жителей, которые могут присылать фотографии и информацию об объектах. Если предотвратим хотя бы одну беду – значит, уже все не зря», – добавил Кастюкевич.

Данную инициативу «Молодежки ОНФ» поддержали все участники совещания. «Не нужно дожидаться трагических событий. Пользуясь тем, что сегодня с нами представители Генеральной прокуратуры, предлагаю оценить опыт прокурорского реагирования на подобные ситуации в регионах, учесть прецеденты, о которых рассказал Игорь Юрьевич и сделать системный шаг. Аккумулируем предложения, пути решения и будем вместе работать», – поддержала инициативу Кузнецова.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Анна Фирсова добавила, что ведомство имеет большой опыт работы с недостроями и также поддерживает инициативу «Молодежки ОНФ».

Совместная акция «Молодежки ОНФ» с уполномоченными при президенте по правам ребенка «Безопасность детства» существует с мая 2018 года. В зависимости от времени года, региональные команды совместно с партнерами акции проверяют места детского отдыха и развлечений, находя и добиваясь оперативного устранения выявленных замечаний.