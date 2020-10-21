Госдума утвердила автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта 2021 года

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении и в целом законопроект единороссов о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.

Согласно документу, указанные ежемесячные выплаты, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта 2021 года. Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Со 2 октября получатели вновь обязаны подавать заявление, а также извещать уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства (пребывания), а также обстоятельствах, влекущих прекращение таких выплат.

«В указанный период [до 1 марта] в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в РФ посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществлять без подачи гражданами заявлений», – передает ТАСС текст пояснительной записки.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 14 октября первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым.

Напомним, в сентябре член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. С этой инициативой он обратился в письме на имя министра финансов Антона Силуанова.