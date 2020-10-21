В центре Петербурга произошла массовая драка со стрельбой

В центре Петербурга произошел массовый конфликт, который закончился стрельбой из травматического оружия, один из участников попал в больницу, 16 других доставили в полицию, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

О хлопках на Садовой улице в районе Апраксина двора сообщили ранним утром во вторник, там вступили в перепалку уроженцы одной из среднеазиатских республик, сообщили в ведомстве.

«Один из участников инцидента произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону своего оппонента. В результате 51-летний гражданин был госпитализирован. Для установления всех обстоятельств произошедшего в полицию были доставлены 16 предполагаемых участников... инцидента», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В начале октября в центре Москвы произошла драка между выходцами из Армении и Азербайджана, два человека получили ранения.