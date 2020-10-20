МВД Франции призвало закрыть мечеть в связи с убийством учителя

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что попросил закрыть мечеть, которая распространяла критику в адрес учителя Самюэля Пати, убитого в пятницу.

Дарманен обратился к руководству департамента Сен-Сен-Дени с просьбой «закрыть мечеть в Пантене». Указ о закрытии подпишут в ближайшее время. Как пояснил глава МВД Франции, закрытие мечети связано с распространением ее управляющим сообщения, которое заключалось в том, что Пати следует запугать – речь идет о публикации видео, на котором учителя критикует отец одной из учениц. Имам мечети задержан, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего Пати с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил учителя.