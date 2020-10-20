В Сенате Франции захотели признать Нагорный Карабах

Франции следует признать независимость Нагорного Карабаха, заявила французский сенатор Валери Буайе.

Она заявила, что выступить против «наступления Азербайджана» в Нагорном Карабахе «означает также противостоять распространению турецкого ислама по Европе». Буайе намерена до конца недели внести в Сенат документ о признании Нагорно-Карабахской республики. Также документ будет включать осуждение «действий Турции и Азербайджана», передает РИА «Новости».

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон заявил о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал извинений от Парижа. По его мнению, Франция «словно отстраняет» себя от процесса по урегулированию карабахского конфликта. Франция – сопредседатель Минской группы ОБСЕ, которая занимается поиском путей мирного урегулирования в Карабахе.