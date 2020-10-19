Тиньков исключил продажу TCS Group из-за штрафов в США

Основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что обладает достаточным количеством средств, чтобы оплатить штраф за подачу ложной налоговой декларации в США.

«Продавать акции, чтобы заплатить штраф США за мои «ошибки молодости» мне не нужно – у меня полно «кэша». Считайте аналитики, сколько я получил через диви и АВВ», – написал бизнесмен в Instagram.

Тиньков также извинился за свое письмо сотрудникам TCS Group, в котором пообещал купить «этот говно-Яндекс». Он обратил внимание, что его послание было исключительно корпоративным, и он не ожидал утечки письма в публичное простарнство.

«Я конечно не горд, что я назвал говном «Яндекс», и это точно не относится к его десяткам тысяч сотрудников и клиентам. Прошу прощения за это выражение. Это была не публичная, а внутренняя коммуникация. Я обращался к своей семье – сотрудникам (паршивая овца слила), и написал искреннее письмо. Разве «разговоры на кухне» потом обсуждаются в публичном поле? – сообщил Тиньков.

Кроме того, предприниматель в очередной раз объяснил, почему сорвалась сделка между «Тинькофф» и «Яндекс». По его словам, он имел дело только с менеджерами и юристами, которые являются всего лишь «наемниками» и не понимают в бизнесе.

«Каждый предприниматель «пытается» продать свой бизнес дорого! Т.е, получить 30-50% премии к цене на рынке, а не просто слить за фантики, которые стоят дороже Amazon. Ну, а если я получаю фантиков, да еще столько, что моя доля сопоставима с долей самого большого акционера, то где мой контроль над этой компанией? Покупка через «завуалированное объединение»? Не развести, тут и в «Гарвард» не ходи», – заявил бизнесмен.

Тинькова обвинили в том, что он представил заведомо ложную налоговую декларацию и привел неверную информацию в документах, касающихся отказа от гражданства. По каждому из двух пунктов ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф.

Напомним, налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира.

На прошлой неделе было объявлено, что сделка по покупке «Яндексом» головной компании «Тинькофф банка» не состоится. Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков эмоционально объяснил причину срыва сделки. «Мы, а не они, купим этот говно-Яндекс!» – заявил он.