Срыв продажи «Тинькоффа» «Яндексу» вызвал много вопросов

«Мы, а не они, купим этот говно-Яндекс!». Так эмоционально объяснил срыв сделки о покупке IT-гигантом банка «Тинькофф» его основатель Олег Тиньков. Еще пару недель назад казалось, что бизнесмен совершит очередную, невероятно выгодную для себя сделку. «Яндекс» давал за банк большие деньги, которые вряд ли кто-то еще может предложить. Что же пошло не так и почему Центробанк собирается проверить эту историю?

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков объяснил причину срыва сделки о покупке банка «Яндексом». В письме к сотрудникам, выдержки из которого приводит The Bell, Тиньков заявил, что сам собирается купить IT-гиганта. «Мы, а не они, купим этот говно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию», – говорится в опубликованном в СМИ обращении.

Что же вызвало такое недовольство Тинькова? По его заявлению, изначально речь шла о слиянии банка «Тинькофф» с «Яндексом». Однако в итоге бизнесмен понял, что более крупная компания хочет поглотить более мелкого игрока. «По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС», - констатировал бизнесмен.

Источник Forbes сообщает, что Олег Тиньков хотел сам активно участвовать в новом бизнесе, но руководство «Яндекса» такое условие не приняло. Бизнесмен лично участвовал во всех переговорах.

Впрочем, на публике владельцы бизнеса могут рассказывать одно, а в реальности причины могут быть куда более банальными. Например, часто стороны просто не могут договориться по цене. «Вся эта история действительно выглядит как попытка набить цену. Все условия сделки были известны давно, и цена «Тинькофф» была обозначена вполне адекватная», - говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Теоретически, у Тинькова могло даже появиться новое, более привлекательное по цене предложение о покупке. Кто-то условно решил перебить цену «Яндекса». Буквально два дня назад The Bell сообщил о переговорах Тинькова с МТС по покупке «Тинькофф банка». По информации издания, МТС или МТС Банк, входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, может перебить сделку с «Яндексом».

С другой стороны, «Яндекс» предложил бизнесмену за его детище шикарную цену в 5,48 млрд долларов, и перебить предложение IT-гиганта было бы не так-то просто. «Сделка была объявлена по мультипликаторам растущих американских интернет-компаний. Найти еще желающих в России купить банк по такой цене было бы трудно», - считает Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал».

«Мне кажется, что стремление Тинькова сохранить управление над банком всплыло уже в процессе переговоров. Ведь было известно, что Олег Тиньков из-за болезни отошел от управления,

а акции передал в специальный семейный траст. Все это говорило о стремлении основателя отойти от дел, и сам он ранее говорил, что отошел от них. К тому же разговор шел о продаже 100% акций Яндексу. Как при этом получить гарантии сохранить управление? Возможно, Тиньков почувствовал в себе силы и далее принимать участие в судьбе своего детища, и думает продать его несколько дороже. Вопрос – кому», - рассуждает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Эксперт уверен, что в конце концов Тиньков все же продаст свой банк, потому что раньше бизнесмен всегда продавал свои бизнесы. Возможно, что главной целью является продажа бизнеса до слушаний об его экстрадиции в США, назначенных на 6 ноября, предполагает Купцикевич. «Это даже не хайп, а попытка расхвалить товар, как делают на восточном базаре. Не стоит удивляться, если в ближайшие дни мы услышим о новой сделке по продаже «Тинькофф банка», - не исключает аналитик.

В целом вся эта история вызывает много вопросов. На рынке нередки случаи манипулятивной игры с ценами акций. «Попытки игры на бирже тоже возможны, но с этим должны разбираться специальные ведомства», - говорит Деев.

Центробанк говорит, что проверит «Тинькофф» и «Яндекс» на предмет инсайдерской торговли из-за сообщений о покупке и последующем объявлении о прекращении переговоров. «Это наша стандартная практика. Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Но о наличии таких признаков или выявлении подозрительных операций мы сообщим уже после окончания расследований, в том числе чтобы опосредованно не воздействовать на котировки», – сообщил директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

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Как отмечает Купцикевич, депозитарные расписки TCS (куда входит «Тинькофф») 22 сентября, когда стало известно о переговорах, взлетели с 1937 рублей до 2195 рублей. С тех пор они почти ежедневно потихоньку теряли в цене, в начале недели уйдя ниже 1900 рублей. «Сегодня их цена опускалась до 1750 рублей, но к концу дня стабилизировалась у 1840 рублей. Похоже, что очень многие инвесторы использовали рост котировок на новостях о сделке как возможность зафиксировать прибыль от скачка их цены в 2,5 раза от минимумов года», - говорит эксперт.

Новость о будущей сделке позволила поднять капитализацию участников сделки. Так, до объявления сделки «Яндекс» стоил 20,9 млрд долларов, а бизнес Тинькова – 5,2 млрд долларов. А уже на следующий день после объявления о сделке, 23 сентября, стоимость «Яндекса» выросла на 8% до 22,8 млрд долларов, а капитализация «Тинькоффа» - на 6% до 5,5 млрд долларов. То есть бизнес Тинькова подорожал как раз до той цены, по которой должна была состояться сделка. После срыва сделки, 16 октября, акции обеих компаний ушли вниз.

Интересно заявление Олега Тинькова о том, что его банк сам способен дорасти до 20 млн клиентов, 1 млрд долларов прибыли и свыше 10 млрд долларов капитализации, а потом купить «Яндекс». С одной стороны, банк держится в Топ-20 банков по финансовым показателям. Но эти заявленные цифры, по сути, означают увеличение бизнеса как минимум вдвое. «Можно усомниться в наращивании клиентуры и капитализации до такого уровня – сейчас не та ситуация на рынке, чтобы банк смог обеспечить такой рост», - полагает Артем Деев.

«Банки оценивать крайне сложно, так как их здоровье и многие показатели можно легко «нарисовать», как сам же говорил Олег Тиньков несколько лет назад. Краткосрочно можно подогнать показатели под почти любые цифры: будь то рост клиентской базы или качество кредитного портфеля.

На мой взгляд, в цене TCS было слишком много хайпа. Акции росли за счет клиентов в брокерском бизнесе компании. Но «Тинькофф» тут лишь посредник, зарабатывающий на комиссиях», - отмечает Александр Купцикевич.

Впрочем, перспективы к росту аудитории у банка есть, но сколько времени на это потребуется – сложно сказать, говорит председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. «Банку наверняка сложно бороться, например, со «Сбером» или «ВТБ», на балансе которых много бюджетных организаций и как следствие клиентских счетов. Но продукты, которые разрабатывает банк, пользуются спросом. Дистанционные сервисы «Тинькофф» – одни из лучших в стране. Лояльность аудитории также на высоком уровне, она готова тестировать и принимать новые продукты», - говорит Салыч.

Учитывая неординарность фигуры Олега Тинькова, можно подумать о необычной пиар-кампании. «Электронное письмо сотрудникам, опубликованное сегодня в прессе, лишний раз подтверждает, что Олег Тиньков – успешный бизнесмен с нестандартными стратегическими решениями. Он делает ставку на молодую аудиторию, которой вполне, может быть, по душе весь этот хайп вокруг сделки с «Яндексом». Нам кажется, что здесь очевидна работа PR-команды. Не исключено, что таким решением «Тинькофф» сможет привлечь как новых клиентов, так и увеличить лояльность к бренду уже существующих пользователей продуктов», - считает Салыч.